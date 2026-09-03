Към момента се наблюдава тенденция към спад на нелегалната миграция през България. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на блицконтрола в парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, цитиран от БТА.

Той отговори на въпрос на депутата от ДПС Калин Стоянов дали има данни за активизиране на нелегални групи, насочени към Западна Европа през България, заради конфликта в Иран. Демерджиев посочи, че службите постоянно следят развитието на ситуацията и информацията, която постъпва във връзка със събитията в региона.

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„Маршрутът, който минаваше през нашата граница с Турция, съответно и гръцката граница с Турция, е един от най-добре охраняваните маршрути“, заяви вътрешният министър. По думите му България е готова да реагира при промяна на ситуацията, като продължава и работата по допълнително техническо обезпечаване на границата.

Демерджиев посочи, че амбицията на страната е българо-турската граница да се превърне в еталон за охрана на сухопътна граница, а морската граница също да бъде технически обезпечена. Според него в Европейския съюз трябва да бъде въведен минимален стандарт за охрана на външните граници.

Редактор: Ралица Атанасова