За първи път от началото на наблюдателните си мисии в Съединените щати през 2002 г. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа няма да изпрати наблюдатели за федерални избори в страната. Причината е, че ОССЕ не е получила покана да проследи междинните избори за Конгреса на 3 ноември 2026 г.

Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) към ОССЕ и Парламентарната асамблея на организацията определиха решението като „достойно за съжаление“. Според тях то не е в съответствие с ангажиментите, поети от всички държави участнички в ОССЕ с Копенхагенския документ от 1990 г. Той предвижда отправянето на покани към международни наблюдатели, чието присъствие може да допринесе за прозрачността на изборния процес.

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От 2002 г. досега ОССЕ е наблюдавала 12 федерални вота в САЩ, сред които шест междинни избори. За повече от две десетилетия организацията е работила с федералните и местните власти, изборните администрации, политическите партии и представители на гражданското общество.

Директорът на БДИПЧ Мария Телалиан подчерта, че международното наблюдение не представлява оценка или присъда над дадена държава и нейните институции. Целта му е да предостави независим анализ на изборния процес на избирателите, администрацията, кандидатите и обществото.

Председателят на Парламентарната асамблея на ОССЕ Пере Жоан Понс също изрази съжаление от решението. По думите му липсата на покана представлява значително отклонение от практиката, установена между САЩ и организацията през последните повече от 20 години.

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При предишните междинни избори през 2022 г. САЩ поканиха ОССЕ, а БДИПЧ разположи ограничена мисия за наблюдение. Международните експерти следяха, наред с други теми, изборната администрация, регистрацията на избирателите, кампанията, финансирането и медийното отразяване.

Въпреки липсата на покана за предстоящия вот, БДИПЧ и Парламентарната асамблея заявяват, че остават готови да продължат сътрудничеството със Съединените щати и да наблюдават бъдещи федерални избори.

Редактор: Цветина Петкова