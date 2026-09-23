-
Сблъсък на умовете определя териториите в “Игри на волята”
-
„На кафе“ с Поли Генова, Чикагото, Гизем и Траян от „Игри на волята“
-
Потресаващи срещу Люлинчанките в "Семейни войни"
-
Смела игра в "Сделка или не"
-
„Пресечна точка”: За Деня на Независимостта и битката за „Дондуков” 2
-
„На кафе“ с Глория, Благо Георгиев и Ники Станоев
Коментират Настимир Ананиев, Ваня Кастрева и Цветелина Узунова
В сряда гости в студиото на „Пресечна точка” са предприемачът Настимир Ананиев, педагогът Ваня Кастрева и пиар експертът Цветелина Узунова.
Първата тема, която обсъдиха, беше за цените на горивата у нас. Напрежението по оста горива-цени-доходи принуди управляващите да предложат мерки за подкрепа за част от бизнеса и за хората с ниски доходи. Междувременно цени от 2 евро за литър дизел вече могат да се видят на бензиностанциите по магистралите, България е сред лидерите по поскъпването на горивата в Европейския съюз.
След това дискусията премина към фокуса на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. От САЩ френският държавен глава предупреди за „завръщане на Закона на джунглата " в света. Тази вечер и Илияна Йотова ще държи реч пред Общото събрание на ООН.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни