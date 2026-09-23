В сряда гости в студиото на „Пресечна точка” са предприемачът Настимир Ананиев, педагогът Ваня Кастрева и пиар експертът Цветелина Узунова.

Първата тема, която обсъдиха, беше за цените на горивата у нас. Напрежението по оста горива-цени-доходи принуди управляващите да предложат мерки за подкрепа за част от бизнеса и за хората с ниски доходи. Междувременно цени от 2 евро за литър дизел вече могат да се видят на бензиностанциите по магистралите, България е сред лидерите по поскъпването на горивата в Европейския съюз.

След това дискусията премина към фокуса на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. От САЩ френският държавен глава предупреди за „завръщане на Закона на джунглата " в света. Тази вечер и Илияна Йотова ще държи реч пред Общото събрание на ООН.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева