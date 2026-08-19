Министерството на външните работи отправи официални покани към няколко международни организации да наблюдават изборите за президент и вицепрезидент на България на 25 октомври 2026 г.

От ведомството посочват, че стъпката е част от ангажиментите на страната по Изборния кодекс и има за цел да допринесе за прозрачното провеждане на вота в съответствие с демократичните стандарти.

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Покани са изпратени до Бюрото за демократични институции и права на човека към ОССЕ (ОССЕ/БДИПЧ) и Парламентарната асамблея на ОССЕ (Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа). Сред поканените са още Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество.

Ако организациите приемат поканата и заявят желание да изпратят свои представители в България, Министерството на външните работи ще предложи на Централната избирателна комисия те да бъдат регистрирани като международни наблюдатели на президентския вот.

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По-рано правителството прие решение за подготовката и организацията на изборите на 25 октомври, като разпредели конкретните отговорности между институциите за провеждането на вота в страната и зад граница.