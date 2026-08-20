Гранични полицаи задържаха 35 мигранти, превозвани в микробус в района на Малко Търново. Автомобилът е спрян за проверка късно вечерта на 18 август от служители на местното Гранично полицейско управление.

Зад волана бил 22-годишен гражданин на Северна Македония. При проверката униформените открили в превозното средство 35 мъже, които били без документи за самоличност. Те твърдят, че са граждани на Афганистан и са преминали незаконно границата.

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Водачът на микробуса е задържан, а срещу него е образувано бързо производство. Мигрантите също са отведени и задържани в ГПУ-Малко Търново. Разследването по случая продължава.

Редактор: Цветина Петкова