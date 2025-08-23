След гонка по улиците на бургаското село Лозенец полицията залови бус, претъпкан с мигранти, научи NOVA. В превозното средство пътували 24-ма чужденци. Шофьорът успял да избяга. По време на преследването ударил две паркирани коли, след което скочил от буса в движение.

Всичко започнало на ул. "Странджа", където гранична полиция опитала да спре бус с русенска регистрация, който се движел прекалено бавно и изглеждал подозрително. В този момент шофьорът натиснал газта из улиците на населеното място. Няма пострадали хора. Задържаните са от афганистански произход.

Екипи на Спешна помощ осъществяват на място медицински прегледи на нелегалните мигранти. Районът е отцепен.

Информация: Елена Танева

Видео: Благой Момчилов

Редактор: Габриела Винарова