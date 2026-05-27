Намериха починал мъж в Софийско. По случая има задържани, съобщиха от полицията.

Около 6 часа на 26 май е получен сигнал за починал мъж в частен дом в село Ямна, пише dariknews.bg. При огледа на местопроизшествието по тялото са установени видими следи от насилие. Задържани са двама души за срок от 24 часа за изясняване на съпричастност към смъртта. Eдиният обитавал адреса.

По случая е започнало разследване.

