Планинските спасители от отряд „София” проведоха успешна акция по спасяването на бедстващ турист в района на „Бистришко бранище”. Сигналът за помощ е получен около 1:00 ч. след полунощ на 11 септември.

Снимка: ПСС-София

Туристът е бил добре подготвен и е тръгнал по обяд от района на хижа „Алеко”. Привечер обаче е изпаднал в ситуация, с която не е могъл да се справи сам, и е потърсил съдействие от спасителната служба.

Въздушна линейка превози до болница двама пострадали в Рила туристи

Снимка: ПСС-София

Работата на екипа е била затруднена, тъй като малко след началото на операцията връзката с туриста по мобилен телефон е прекъснала. Това е наложило спасителите да обмислят разширяване на издирването с по-голям екип след изгрев слънце.

Снимка: ПСС-София

Въпреки усложненията, планинските спасители са успели да локализират и достигнат до човека още в 4:30 ч. сутринта. Той е бил транспортиран безопасно до града със специализирано превозно средство.

Снимка: ПСС-София

От Планинската спасителна служба напомнят на туристите винаги да уведомяват близките си за своя маршрут, да носят зареден телефон и да имат сключена планинска застраховка. При нужда от помощ трябва да се подава сигнал на единния европейски номер 112.