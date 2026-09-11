Проектът за тунела под Шипка може да се наложи да бъде преработен заради новите изисквания при проектирането и изграждането на подобни съоръжения. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на парламентарен контрол.

Темата беше повдигната след въпрос на депутата от ГЕРБ Томислав Дончев за бъдещето на обходния път на Габрово и тунела под връх Шипка. Съоръжението с дължина 3,22 километра е част от проекта за обхода на града.

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„Не сме забравили за тунела под Шипка. Ясно е, че ще работим активно, но за нас е изключително важно да имаме цялостен проект“, подчерта Шишков.

Регионалният министър обясни, че междувременно са настъпили промени в правилата за проектиране и строителство на тунели. Заради новите технически изисквания съществува вероятност вече разработеният проект за съоръжението да се нуждае от сериозна преработка.

Друг проблем е осигуряването на европейски средства. По думите на Шишков е направен анализ на възможностите за финансиране на големите инфраструктурни проекти. Заради казуса, свързан с природен парк „Българка“, към момента Европейската комисия няма да финансира изграждането на тунела под Шипка, посочи той. Правителството обаче ще опита да привлече европейски средства за обходния път на Казанлък.

Министърът подчерта, че тунелът под Шипка не се разглежда като алтернатива или конкурент на трасето през Прохода на Републиката. Според него подобряването на връзките между Северна и Южна България изисква работа по всички основни проходи през Стара планина.

„Цяла България - и Северна, и Южна, иска от много отдавна да има свързаност между двете части на страната. Нашето правителство работи активно абсолютно върху всички проходи“, заяви Шишков.

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Той подчерта още, че занапред инфраструктурните проекти трябва да бъдат планирани и реализирани като цялостни трасета, а не като отделни участъци без достатъчна връзка помежду им.

„Оттук нататък няма да проектираме и няма да строим на парче. Ще го направим истински, смислено, свързано“, заяви регионалният министър. По думите му преди отпускането на средства - независимо дали от държавния бюджет или от европейските фондове - трябва да има яснота за целия проект и неговата реализация.

Редактор: Цветина Петкова