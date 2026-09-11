Британски медии съобщиха в четвъртък, че руснаци са обучавани в България да се бият в Украйна, като за тренировките им са привличани бивши войници от елитни английски и американски части. Новината предизвика полемика у нас и искане за изслушване на ръководителите на българските специални служби в парламента, за да стане ясно каква информация имат по въпроса. Твърди се, че обученията са провеждани на полигона на компанията „Алфа Метал“ в габровското село Междени. От фирмата обаче отрекоха това.

Британският вестник „Телеграф“ публикува информация, според която в България може да са били обучавани руски граждани, предназначени да се сражават на страната на Русия във войната в Украйна. Изданието посочва, че информацията му се основава на данни от трима бивши и един настоящ служител на австралийското разузнаване. Според публикацията те са били поканени от „Алфа Метал“ да работят като инструктори в тренировъчния лагер в Габровско. На тях им било съобщено, че в обекта се обучават и руснаци, като подобни тренировки са се провеждали и през 2025 г.

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„Телеграф“ твърди, че е извършил допълнителна проверка на информацията и е открил публикации, в които „Алфа Метал“ търси инструктори с опит в британските специални части. Изданието посочва и предполагаеми връзки между българската компания и руската „Алфа Регион“, базирана в Санкт Петербург.

Според британските журналисти „Алфа Регион“ рекламира дейността си в различни държави, включително България. На сайта на руската компания имало и препратки, които според „Телеграф“ сочат към сътрудничество с „Алфа Метал“.

От българската компания отричат да поддържат подобни отношения. Оттам посочват, че е възможно да е имало контакти в миналото, но настоящото ръководство не потвърждава твърденията за действащо партньорство.

Представителят на „Алфа Метал“ Венета Арабова коментира случая пред NOVA. По думите ѝ в тренировъчния център е имало австралийски гражданин, който е участвал в обучение. По същото време там е имало и група украински граждани, които са говорели на руски език. „Вероятно затова е стигнал до заключението, че тук се обучават руснаци - не мога да кажа. Малко е смешно, честно казано, защото, за да дойдат руски граждани, трябва да им бъдат издадени визи. Реално руски групи не са обучавани тук още от времето на първия локдаун по време на COVID“, заяви Арабова.

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„Телеграф“ съобщава още, че австралийското разузнаване е започнало проверка на получената информация. Очаква се резултатите да бъдат споделени с партньорски служби, сред които британските и американските.

Именно липсата на яснота дали българските служби са били информирани за подобни твърдения е сред основните въпроси, които стоят пред институциите у нас. Ако бъде установено, че на българска територия са били обучавани лица, предназначени да се сражават на страната на Русия, това би поставило сериозни въпроси за контрола върху подобна дейност и за доверието между България и партньорите ѝ в НАТО и Европейския съюз.

Тренировъчният полигон край Габрово не е неизвестен на българските институции. На обекта през годините са провеждани различни тренировъчни мероприятия и състезания. През 2018 г. едно от тях е било посетено и от тогавашния министър на отбраната Красимир Каракачанов. Той потвърди, че е присъствал на такова състезание. Самото посещение на представител на държавата обаче не потвърждава твърденията, че на обекта са били обучавани руски граждани или лица, предназначени за участие във войната в Украйна.

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