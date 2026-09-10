Бивши представители на британските специални части SAS са обучавали руски граждани и военнослужещи в частни тренировъчни лагери в България и Сърбия, твърди разследване на британския вестник The Telegraph, базирано на изтекъл разузнавателен доклад. Един от центровете, посочени в документа, се намира в габровското село Междени.

Информацията за предполагаемите обучения е дошла от двама бивши представители на австралийските специални сили и действащ резервист, на които били предложени позиции като инструктори в лагери в България и Сърбия. Техните сведения са залегнали в разузнавателна оценка, изготвена за австралийските служби и предназначена за партньорите от алианса „Пет очи“ - Австралия, Канада, Нова Зеландия, Великобритания и САЩ.

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Според документа западни военни ветерани са били привличани за подготовка на руски граждани и действащи военнослужещи. The Telegraph подчертава, че не е успял независимо да потвърди основните твърдения в изтеклия разузнавателен материал.

Българската следа води към тренировъчен център на фирма „Алфа-Метал“ в село Междени. Според документа в него са работили инструктори с опит в различни елитни подразделения, сред които британската SAS, Австралийският командоски полк, американски полицейски структури и военноморските специални сили на САЩ Navy SEALs.

В разследването се твърди още, че частни тренировъчни центрове в Европа са продължили да приемат руски граждани за специализирани курсове и след началото на пълномащабната война в Украйна през 2022 г. Данните, с които разполагат авторите на доклада, сочат, че подобна подготовка е продължила поне до 2025 г.

The Telegraph е открил и публично достъпни следи, свързани с набирането на инструктори. Според изданието на интернет страницата на „Алфа-Метал“ е присъствало логото на SAS, а компанията е публикувала и обява за британски инструктор с опит в специалните сили.

В материала се посочва и руска връзка – частната охранителна компания „Алфа Регион“ от Санкт Петербург, която е рекламирала тренировъчния център в България.

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От българската компания обаче категорично отхвърлят основните твърдения в разследването. Пред The Telegraph от „Алфа-Метал“ заявяват, че никога не са наемали ветерани от SAS и че след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. не са обучавали руски граждани.

На този фон „Демократична България“ обяви, че ще поиска официално изслушване на ДАНС заради публикацията и съдържанието на разузнавателния доклад.

Депутатът Ивайло Мирчев заяви, че информация за подобни обучения може да бъде открита и в публични източници. От формацията настояват службите да обяснят какво знаят за дейността на центъра и дали на българска територия действително е провеждана подготовка на руски граждани или военнослужещи.

Атанас Атанасов постави и по-широкия въпрос за състоянието на българските служби и парламентарния контрол върху тях. Той призова за сериозни реформи и посочи, че парламентарната комисия за контрол на службите не провежда заседания, което според него възпрепятства ефективния надзор над сектора.

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Редактор: Мария Барабашка