Държавният глава Илияна Йотова удостои посланика на Гърция у нас Алексиос Мариос Либеропулос с орден „Мадарски конник“ първа степен и посланика на Либия Абу Бакр Салех - с втора степен.

„В трудните времена, в които живеем, нараства ролята на България и Гърция като гаранти за стабилността на цяла Европа - като се започне от сигурността на външните граници на Европейския съюз и се стигне до резултатите от съвместните ни проекти", заяви Йотова на церемонията.

Отличието за значимия принос на дипломата към укрепването и развитието на българо-гръцките отношения бе връчено на церемония на „Дондуков“ 2.

Снимка: Президентство

В словото си държавният глава подчерта духа на приятелство и взаимопомощ между двете ни страни и в дипломатическите отношения, началото на които е установено през 1880 г. „Днес ние сме част от голямото ни европейско семейство и НАТО, но най-важното е как надграждаме двустранното партньорство", посочи Илияна Йотова. Тя отбеляза интензивното сътрудничество за развитието на свързаността по оста север-юг и по съвместните проекти в областта на инфраструктурата, енергетиката, отбраната, туризма и културата. В този контекст президентът открои усилията на посланик Либеропулос в рамките на неговия мандат за утвърждаване на значението на Гърция и България в Югоизточна Европа чрез реализирането на общите инициативи.

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„Гърция изпрати в България един голям приятел на нашата държава, който не пожали сили и време, за да направи двустранните ни отношения и контакти толкова интензивни и плодотворни, че можем да служим за пример за много други държави“, подчерта Йотова. Тя отбеляза също дейността на дипломата за сближаване на гръцкия и българския народ благодарение на съвместни културни прояви, участието в конференции с важно значение за бъдещето на Югоизточна Европа и най-вече усилията му да се чува позицията ни сред европейските и световните партньори. Президентът посочи и активното взаимодействие на посланик Либеропулос с българските институции и местната власт.

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Алексиос Мариос Либеропулос изказа благодарност за работата си с Илияна Йотова в мандата ѝ като вицепрезидент и президент. Дипломатът също открои добрите двустранни отношения между Гърция и България и тяхното развитие, както и съвместната работа на двете държави в областта на енергетиката, транспорта, инфраструктурата и сигурността. По думите му предизвикателствата в световен план издигат на още по-високо ниво значимостта на укрепването на вече отличните отношения. Двустранно, но и регионално е изключително важно да бъдем заедно и единни, посочи той.

Снимка: Президентство

Снимка: Президентство

Отново на церемония на „Дондуков“ 2 с орден „Мадарски конник“ втора степен беше удостоен с посланикът на Либия в България Абу Бакр Салех.

„Светът стана много опасен и разколебан, а залогът за мир, успех и приключване на конфликтите са диалогът и дипломати като Вас, които вярват в добрите отношения между страните и развиват връзките между народите". С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към посланика. Отличието се връчва на дипломата за неговите особено големи заслуги за развитието на двустранните отношения.

Снимка: Президентство

Илияна Йотова открои усилията на посланик Салех за поддържането и надграждането на приятелските отношения между България и Либия в труден за страната и региона ѝ период. Президентът отбеляза значението на международните организации и формати за обмяна на гледни точки на страните, диалог, търсене на решения и оказване на помощ, като допълни, че Либия се нуждае от подкрепа.

Йотова подчерта нуждата от активизиране на двустранния икономически диалог и реализацията на съвместни проекти, като отчете взаимния интерес на двете страни. Тя припомни, че повече от шест десетилетия България и Либия споделят приятелство, взаимно разбирателство и тясно сътрудничество и изрази надежда, че следващият посланик ще продължи линията на укрепване на дипломатическите отношения, както и успешното взаимодействие с българските институции и местната власт.

Снимка: Президентство

В приветствието си държавният глава изтъкна още приноса на хилядите български специалисти, работили в Либия за развитието на страната. „Хиляди либийски студенти пък завършиха първокласни български университети и са едни от най-добрите посланици на България във Вашата държава, защото немалка част от тях се завърнаха и работят в Либия“, посочи Илияна Йотова.

Посланик Абу Бакр Салех благодари на държавния глава за честта да бъде удостоен с високото отличие. Той изтъкна позитивното развитие по време на своя мандат на политическите, икономическите и културните връзки между България и Либия. „Благодаря за приятелството и добрината, с които бях посрещнат в тази прекрасна страна. Пожелавам на България да бъде просперираща“, каза още посланик Салех.

Редактор: Цветина Петкова