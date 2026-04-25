Преди 21 години България подписа Договора за присъединяване към Европейския съюз - исторически избор, който отвори пътя на страната ни към развитие като част от най-големия икономически и ценностен съюз в света. Това съобщение публикува във Facebook държавният глава Илияна Йотова по повод историческата годишнина.

„Днес нашият апел е ясен: да работим за по-силна европейска икономика - конкурентоспособна, иновативна и устойчива. Само така можем да гарантираме благоденствието на нашите граждани и стабилността на Съюза“, написа президентът.

По думите ѝ сигурността на Европа трябва да се изгражда не само чрез укрепване на отбранителните способности, но и чрез последователен диалог и дипломация. В условия на нарастващи глобални предизвикателства, подчертава Йотова, „разумът, сътрудничеството и уважението към международното право са пътят към траен мир и сигурност“.

„Днес е време не само за равносметка, но и за нова амбиция - България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа!“, завършва президентът.

