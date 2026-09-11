18-годишният шофьор, привлечен като обвиняем след тежката катастрофа между Смилян и Смолян, при която загинаха двама братя на 17 и 18 години, е освободен от ареста, предаде кореспондентът на БТА в Смолян Елена Павлова. Наложена му е най-леката мярка за неотклонение - „подписка“. Преди това младежът беше задържан за срок до 72 часа.

Решението е взето от наблюдаващия прокурор Атанас Илиев, който е и заместник окръжен прокурор на Смолян. Според него на този етап няма данни за реален риск обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Братя на 17 и 18 години загинаха при катастрофа в Смолянско

Обвиняемият е получил шофьорската си книжка едва около месец преди трагедията и практически не е имал сериозен опит зад волана. Двете момчета, които загинаха при инцидента, са били сред най-близките му приятели.

Преди да определи мярката, прокурорът е разговарял както с бащата на 18-годишния шофьор, така и със семейството на загиналите братя. По думите му родителите им не търсят възмездие от младежа и продължават да го приемат като близък приятел на децата си. Те определят трагедията като нещастен случай, при който роля са изиграли младостта и липсата на достатъчно опит зад волана.

Според Илиев 18-годишният младеж се нуждае и от незабавна психологическа помощ, която вероятно ще трябва да продължи дълго.

Разследването междувременно продължава. Назначени са съдебномедицински и автотехнически експертизи, а разследващите са извършили огледи на мястото на произшествието и на участвалите автомобили.

Предварителните данни сочат, че катастрофата е станала на сравнително прав участък. Според събраните до момента доказателства колата на 18-годишния обвиняем вероятно се е движила със скорост, несъобразена с условията на пътя. Предполага се, че водачът е натиснал рязко спирачките и е изгубил контрол.

Последвал страничен сблъсък с насрещно движещ се автомобил, който според разследването се е намирал правомерно в своята лента. След удара колата, в която пътували младежите, се завъртяла и се преобърнала по таван. По думите на наблюдаващия прокурор всичко се е случило в рамките на секунди.

Точният механизъм на катастрофата ще бъде установен след приключването на назначените експертизи. Трагедията стана на 8 септември и отне живота на двама братя на 17 и 18 години от село Смилян. В тяхна памет днес в община Смолян е обявен Ден на траур.

Редактор: Цветина Петкова