Двама братя на 17 и 18 години загинаха при пътнотранспортно произшествие в Смолянско през изминалата нощ. Инцидентът станал след сблъсък между два автомобила, съобщиха за NOVA от ОДМВР-Смолян.

По първоначални данни 18-годишен младеж, управлявал автомобила с несъобразена скорост, загубил контрол над превозното средство. Колата се завъртяла на пътното платно и ударила друг автомобил.

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При сблъсъка загинали двама пътници – на 17 и 18 години. Водачът е задържан за 24 часа. Направените тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества отчели отрицателни резултати.