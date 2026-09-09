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18-годишният водач е задържан
Двама братя на 17 и 18 години загинаха при пътнотранспортно произшествие в Смолянско през изминалата нощ. Инцидентът станал след сблъсък между два автомобила, съобщиха за NOVA от ОДМВР-Смолян.
По първоначални данни 18-годишен младеж, управлявал автомобила с несъобразена скорост, загубил контрол над превозното средство. Колата се завъртяла на пътното платно и ударила друг автомобил.
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При сблъсъка загинали двама пътници – на 17 и 18 години. Водачът е задържан за 24 часа. Направените тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества отчели отрицателни резултати.
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