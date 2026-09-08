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Автомобилът бил управляван от 35-годишен мъж от село Васильово
Петима души пострадаха при катастрофа в землището на Тетевен, съобщи кореспондентът на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.
Пътният инцидент станал на 6 септември. По данни на полицията автомобил, управляван от 35-годишен мъж от село Васильово, катастрофирал. Ранени са общо петима мъже, пътували в колата.
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Водачът е тестван за употреба на алкохол. Дрегерът отчел 1,45 промила в издишания въздух. По случая е образувано досъдебно производство.Редактор: Цветина Петкова
Източник: Даниела Балабанова, кореспондент на БТА в Ловеч
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