Петима души пострадаха при катастрофа в землището на Тетевен, съобщи кореспондентът на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.

Пътният инцидент станал на 6 септември. По данни на полицията автомобил, управляван от 35-годишен мъж от село Васильово, катастрофирал. Ранени са общо петима мъже, пътували в колата.

Мъж загина в тежка катастрофа с пиян шофьор без книжка край Севлиево

Водачът е тестван за употреба на алкохол. Дрегерът отчел 1,45 промила в издишания въздух. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова