Министър-председателят Румен Радев проведе среща с групата на посланиците от страните членки на ЕС и представителството на Европейската комисия. Домакин на срещата беше посланикът на Ирландия Катрин Банън, чиято държава пое от началото на месец юли ротационното Председателство на Съвета на ЕС.

Снимка: МС

В хода на разговора бяха обсъдени актуални въпроси от дневния ред на ЕС, сред тях фокусирането на Съюза върху проблемите, свързани с конкурентоспособността, сигурността и инфраструктурната свързаност. Отчитайки новата важната роля на одобрения Европейски фонд за конкурентоспособност, Радев отбеляза необходимостта от гарантирането на реален достъп и на по-слабо развитите държави членки до предлаганите ресурси. По този начин се гарантира равнопоставеност и „индустриална кохезия“.

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Същевременно специално внимание беше отделено на водените дискусии за приемането на новата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Премиерът Радев подкрепи новия фокус, но същевременно изтъкна, че тези въпроси не трябва да бъдат за сметка на основополагащи политики на ЕС като кохезионната политика и Общата селскостопанска политика. В тази връзка той очерта новите измерения на кохезионната политика, която следва да навлезе по-активно в сфери като наука, образование, развойна дейност.

Снимка: МС

Министър-председателят Румен Радев пожела успех на Ирландия в изпълнението на заявените приоритети в рамките на нейното Председателство на Съвета на ЕС до края на настоящата година.

Редактор: Дарина Методиева