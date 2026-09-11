Снимка: Стопкадър
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Компанията съобщи за опити за кибершпионаж от Русия и разпространение на пропаганда от Иран
Американската компания за изкуствен интелект Anthropic съобщи, че е идентифицирала и предотвратила опити за използване на нейния модел за „зловредна дейност”.
Злоупотребата, според Anthropic, би могла да подпомогне разработването на биологични и конвенционални оръжия.
САЩ ограничават достъпа до най-мощните си AI модели
Моделът за изкуствен интелект на компанията бил използван и в кампания за кибершпионаж, свързана с Русия, както и от иранска пропагандна институция. Това се посочва в публикувания от Anthropic доклад за заплахите.Редактор: Мария Барабашка
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