Американската компания за изкуствен интелект Anthropic съобщи, че е идентифицирала и предотвратила опити за използване на нейния модел за „зловредна дейност”.

Злоупотребата, според Anthropic, би могла да подпомогне разработването на биологични и конвенционални оръжия.

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Моделът за изкуствен интелект на компанията бил използван и в кампания за кибершпионаж, свързана с Русия, както и от иранска пропагандна институция. Това се посочва в публикувания от Anthropic доклад за заплахите.

Редактор: Мария Барабашка