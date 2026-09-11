Полицията в Хасково разследва случай с премахната детска площадка в Свиленград, на чието място са установени ограден терен и плувен басейн. По случая е образувано досъдебно производство за самоуправство, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Проверката е извършена на обект на улица „Княз Борис I“ в града и е свързана с изпълнението на обществена поръчка за изграждане на детска площадка върху общински терен.

При огледа разследващите установили, че монтираните там детски съоръжения вече са демонтирани. Според условията, свързани с изграждането на парка, те е трябвало да останат на мястото до август 2027 г.

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Вместо детската площадка проверяващите открили оградено пространство и плувен басейн, които според полицията са незаконно изградени. Данните до момента сочат, че обектите са започнали да се използват през първата половина на тази година и се стопанисват от двама мъже от Свиленград.

Разследването продължава, като предстои да бъдат събрани допълнителни доказателства и да се изяснят всички обстоятелства около премахването на детските съоръжения и изграждането на новите обекти.