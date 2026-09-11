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Наркотикът бил скрит сред пластмасови отпадъци
Близо 3,9 тона кокаин на стойност около 225 милиона евро са иззети на френското пристанище Дюнкерк. Новината съобщи ръководителката на Националната прокуратура за борба с организираната престъпност Ванеса Пере.
Наркотикът е открит от митническите служители, разпределен в 167 бали. Пратката е била замаскирана в контейнер с пластмасови отпадъци.
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Разследването показва, че контейнерът е пристигнал от Гана. Първоначално той бил предназначен за белгийското пристанище Антверпен, уточниха от прокуратурата.Редактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС
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