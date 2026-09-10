100 килограма кокаин, скрити в пратка рози от Колумбия, са били открити от властите на международното летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина. Операцията по залавяне на дрогата била осъществена с използването на информация, получена от атинското бюро на американската Агенция за борба с наркотиците (DEA).

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По случая са били задържани общо шестима души, повечето от които - от албански произход.

Арестите на четирима от тях са извършени на летището, където те трябвало да получат пратката. Останалите двама са задържани в района на Маратон, където вероятно е трябвало наркотиците да бъдат складирани.

Редактор: Габриела Павлова