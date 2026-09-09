Депо за наркотици, използвано за снабдяване на куриери, е разбито при полицейска операция в София, научи NOVA.

По първоначална информация става дума за склад, в който са били съхранявани наркотични вещества, предназначени за последващо разпространение. Оттам са се зареждали куриери, които доставяли дрогата до т.нар. „дроп локации“ - предварително определени места, на които наркотиците се оставят, без да има пряк контакт между продавач и купувач.

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Задържан е 32-годишен мъж от София, който до момента не е криминално проявен, съобщи на брифинг началникът на отдел „Криминална полиция“ към ГДНП Ангел Папалезов. Според него използването на хора без криминални регистрации за подобни дейности се превръща в характерен подход на наркоразпространителите.

По думите му разследващите са получили информация за място, в което големи количества наркотични вещества се разфасоват на по-малки дози, предназначени за улично разпространение. След няколкодневно наблюдение полицаите установили мъжа, който според разследващите отговарял за склада. Той пристигнал на адреса, за да подготви количества наркотици, които трябвало да бъдат разпространени още същия ден на територията на София.

„След плащане с криптовалути в затворена Telegram група наркотиците се доставят на „дроп локации“ в София. Клиентите след това получават местоположението на телефоните си и по този начин взимат наркотика без лична среща с дилъра“, обясни Папалезов.

Претърсванията на адреса все още продължават. По предварителни данни полицията е открила около 3 кг марихуана, 9 кг метамфетамин, 2,5 кг екстази под формата на таблетки, както и по около половин килограм кокаин и хашиш.

Разследващите са установили и помещение, използвано за разфасоването на наркотиците в по-малки количества. Окончателните количества на иззетите вещества предстои да бъдат установени. „Това е и почерк на наркогрупите в момента - като складови работници и улични дилъри да наемат младежи, които не са криминално проявени, така че органите на МВР да нямат предварителна информация за тях“, посочи той.

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По данни на ГДНП схемата позволява почти целият процес по покупката да премине без физически контакт. Поръчките се правят през затворени групи в приложения като Telegram или Signal, плащането е с криптовалута, а наркотиците се оставят на предварително избрани места. След това купувачът получава информация къде да намери поръчаното.

Папалезов обясни, че този модел за разпространение става все по-популярен. Полицията работи по няколко подобни случая в страната и вече е задържала хора, за които се предполага, че са доставяли наркотиците до „дроп локациите“. Къщата, в която са открити наркотиците, е била наета от собствениците ѝ. По предварителни данни задържаният се намирал на адреса от няколко месеца. Разследващите предполагат, че имотът е използван като склад също от няколко месеца.

Полицията установява и други хора, които са посещавали адреса. Собствениците на имота все още не са разпитани.