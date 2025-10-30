Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението, производството и съхранението на наркотици се провежда от началото на седмицата на територията на Столичната дирекция на вътрешните работи. В рамките на акцията са задържани 64 лица, сред които дилъри и потребители, и са разбити две бази за съхранение на наркотични вещества. Това съобщи директорът на СДВР Любомир Николов, който даде подробности за резултатите от действията на органите на реда.

Снимка: МВР

В рамките на мащабната операция, насочена срещу цялата верига на наркотрафика, са задържани общо 64 лица. Разпространението се е осъществявало чрез "криптирани Telegram групи" на територията на цялата страна.

Снимка: МВР

Над 100 000 дози наркотици са открити при акцията. Печалбата от тях е около един милион лева.

При претърсванията в една от базите, описана като "основния склад на дилъра", са открити над 10 кг марихуана и около 4 кг синтетични наркотици. Намерена е и сума от порядъка на 100 000 лева в различни валути, укрита в тайни помещения. От задържаните 64 души, седем са докладвани на градската прокуратура с обвинения за наркоразпространение и са с мярка за задържане до 72 часа.

Отделно от тази операция, през изминалите дни е установена и втора наркобаза. При нея са открити 2 кг канабис и 1 кг кокаин. Лицето, свързано с тази база, е известно на полицията с предишни прояви, свързани с наркоразпространение и дребни кражби.

Директорът на СДВР подчерта, че основен приоритет на полицията е ограничаването на наркоразпространението около училищата и увеселителните заведения. По повод нашумелите в социалните мрежи снимки на наркотици под формата на "розови мечета", той коментира: "Видях тези вещества, които бяха снимани и разпространени по тези онлайн приложения. Само мога да кажа, че същата снимка, на същото приложение, ние сме я засичали преди 13 години, така че това не е нищо ново". Той допълни, че веднага е направена проверка, която е установила, че разпространителят на снимките е учител в столично училище, който ги е видял в интернет. Към момента полицията не е откривала наркотици от този вид.