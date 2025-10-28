В днешното издание на предаването „Пресечна точка“ акцентът бе поставен върху една изключително важна и болезнена тема – борбата с наркотрафика и зависимостите сред младите хора. Гост в студиото е Стефан Бакалов, началник на отдел „Борба с наркотрафика“ в Агенция „Митници“. Поводът – съвместната кампания на агенцията и НАП, насочена към младите хора, чиято цел е да ги информира за рисковете от употребата на наркотици.

Според Бакалов „с влизането на страната в Шенген работата, свързана с предотвратяване на трафика на наркотични вещества, е станала доста сериозно предизвикателство“, тъй като отпадането на граничните проверки изисква прилагането на нов тип контрол.

„Проверките, които се извършват, са компенсаторни и се правят на различни точки в граничните райони, както и по магистралите. Това не е новост в Европейския съюз – нашите колеги от другите държави членки имат доста богат опит в този тип контрол“, поясни той.

Резултатите от тези проверки обаче са видими.По думите на Бакалов „има добри резултати, свързани с този тип контрол – задържат се различни пратки с марихуана, която остава най-масово употребяваният наркотик у нас“.

На въпрос дали се наблюдава ръст в задържаните количества наркотици, началникът на отдела отговори, че тенденцията е тревожна.

„Ръст в задържанията се наблюдава при различните видове наркотични вещества. Тази година сме задържали 23 различни вида, от които над 15 са нови психоактивни вещества. Това са вещества, насочени предимно към младите хора, и тяхното разпространение буди сериозно безпокойство“, каза Бакалов.

Той уточни, че част от задържаните наркотици са предназначени за транзит, а други – за вътрешния пазар. „При марихуаната и кокаина най-често става дума за транзитни пратки, които преминават през страната. Но новите психоактивни вещества – синтетични канабиноиди и катинони – са основно за нашия вътрешен пазар“, обясни той.

Особено тревожен според експерта е фактът, че все повече нови видове наркотици се появяват на българския пазар. „Наскоро задържахме ново наркотично вещество, което за първи път се среща у нас. Притеснителното е, че постоянно се правят опити да се внедрят нови субстанции, които често са дори по-опасни от познатите“, заяви Бакалов.

В разговора стана ясно още, че синтетичните канабиноиди са най-разпространените сред тийнейджърите. „Това е най-масовият тип нови психоактивни вещества, които използват младите хора в България, и именно върху тях акцентираме в нашите кампании“, обясни гостът.

В края на предаването разговорът се насочи към една от най-страшните заплахи на съвремието – фентанилът. На въпроса доколко това вещество вече е навлязло в България, Бакалов обясни: „Да, фентанилът вече е факт и у нас. В Съединените щати от повече от десет години бушува смъртоносна вълна, която унищожи стотици хиляди човешки животи. България, както и повечето държави от ЕС, се намира в третата вълна на разпространение на синтетични опиоиди.“

