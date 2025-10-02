Служители на СДВР задържаха 47-годишен мъж с над килограм фентанил в столичния квартал „Бояна“, съобщиха от МВР на сайта си.

На 29 септември служители на Шесто районно управление са спрели за проверка лек автомобил. На задната седалка били намерени два пакета, съдържащи кафяво вещество, и мобилен телефон. 47-годишният мъж, шофирал автомобила, бил задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.

От направената експертната справка е установено, че иззетият наркотик е фентанил с общо тегло над един килограм.

Материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура. На мъжа е повдигнато обвинение и с прокурорско постановление мярката му за неотклонение е удължена за срок до 72 часа. Действията по разследването продължават.

Редактор: Цветина Петкова