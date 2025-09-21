„Все повече млади хора влизат в токсикологични клиники след употреба на забранени вещества, а нови синтетични дроги като фентанила правят лечението им още по-сложно“, заяви доц. Людмила Нейкова, началник на Клиниката по токсикология на ВМА.

По думите ѝ пациентите, приети след употреба на психоактивни вещества, често постъпват в тежко състояние – от силно възбудени и неадекватни до изпаднали в кома. „Лекарят трябва за кратко време да се ориентира без информация за миналото здравословно състояние или вида на дрогата. Това е огромно предизвикателство“, обясни тя.

Доцент Нейкова подчерта, че след стабилизиране на състоянието младите пациенти задължително се консултират с психолози и психиатри, за да се открият причините, довели ги до употреба. „Никой не посяга към наркотик, за да стане зависим – често това започва от любопитство или като бягство от проблеми“, добави тя.

Над 69 000 българи са употребили хероин през 2024 година

Според токсиколога тенденциите на пазара на дрога се променят динамично. „След хероина, който доминираше преди години, сега виждаме ренесанс на опиоидите под формата на синтетичен фентанил. Той е изключително силен и непредсказуем. Нужни са двойно или тройно по-големи дози антидот, за да спасим пациентите. Това го прави смъртоносно опасен“, предупреди Нейкова.

Тя подчерта, че зависимостта може да се развие много по-бързо при тийнейджъри, отколкото при по-зрели хора, а дори първата проба на непознато вещество може да бъде фатална.

„Психологическата зависимост остава дълго след детоксикацията. Родителите трябва да следят средата на децата си, да разговарят с тях и да не оставят училището или обществото сами да поемат тази роля“, каза тя.

Мадлен Алгафари: Дрогата запълва емоционална празнота, но цената е душевна катастрофа

Доцент Нейкова нарече алкохола „социален наркотик“, който също е причина за тежки случаи. „Имаме 20-годишни пациенти с изградена алкохолна зависимост. Толерират количества, които по учебник би трябвало да доведат до кома или смърт. Изписваме ги живи, но често се връщат“, призна тя.

В заключение токсикологът подчерта нуждата от човешко отношение и внимание. „Хората сме социални същества, но и индивидуалности. Една добра дума или изслушване може да предпази млад човек от фатална грешка“, каза Нейкова.