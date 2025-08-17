Поне 69 хиляди българи на възраст 15–64 години са ползвали хероин през 2024 г. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи, като цитираха данни от Национално изследване SOVA 5, публикувано в края на месец май от Националния фокусен център по наркотици и наркомании. Над 868 кг хероин са задържани при операции на МВР и Агенция „Митници“ през изминалата година, допълниха от МВР.

Според проучването хероинът, наричан още „Големият „H“, „кафяво”, „Хари”, „стаф”, „стръв” и други, е от два до три пъти по-силен от морфина и пристрастява още след първите дози. Наркотикът обикновено се среща като бял или кафяв прах и често бива смесван с фентанил, което повишава риска при употреба.

Как се съхраняват и унищожават наркотици и контрабандни цигари

Смъртта при предозиране настъпва за минути, като се получава от блокирано дишане, а продължителната употреба води до тежки увреждания на вените, сърцето, черния дроб и мозъка.

От МВР посочиха признаци, по които може да се разпознае, че наш близък употребява хероин:

► Постоянно стеснени зеници, дори на тъмно

► Сънливост и мудни реакции

► Следи от игли по ръцете

► Рязка загуба на тегло и лоша хигиена

► Социална изолация и промяна в поведението

Произходът е основно от азиатски страни. Над 85% идват от Афганистан, а годишната печалба по криминалната веригата надхвърля 65 млрд. долара, допълниха от Вътрешното министерство. Наркотикът се получава чрез преработка на опиумен мак. Синтезиран е за пръв път през 1874 г. от Чарлз Райт и е бил е продаван легално като лек срещу кашлица и болка, а днес се смята, че е едно от най-пристрастяващите и смъртоносни вещества.

Признаци на абситненция:

► Потене

► Треперене

► Грипоподобни симптоми

► Безсъние

► Тревожност

► Болки в мускули и стави

► Повръщане и диария

От МВР подчертаха, че няма безопасна доза и единствената защита е наркотикът да не бъде опитан. В края на юли вътрешният министър Даниел Митов съобщи, че около 2,73 кг фентанил е задържан с участието на служители от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Редактор: Калина Петкова