Снимка: iStock
От МВР посочиха признаци, по които може да се разпознае, че наш близък употребява
Поне 69 хиляди българи на възраст 15–64 години са ползвали хероин през 2024 г. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи, като цитираха данни от Национално изследване SOVA 5, публикувано в края на месец май от Националния фокусен център по наркотици и наркомании. Над 868 кг хероин са задържани при операции на МВР и Агенция „Митници“ през изминалата година, допълниха от МВР.
Според проучването хероинът, наричан още „Големият „H“, „кафяво”, „Хари”, „стаф”, „стръв” и други, е от два до три пъти по-силен от морфина и пристрастява още след първите дози. Наркотикът обикновено се среща като бял или кафяв прах и често бива смесван с фентанил, което повишава риска при употреба.
Как се съхраняват и унищожават наркотици и контрабандни цигари
Смъртта при предозиране настъпва за минути, като се получава от блокирано дишане, а продължителната употреба води до тежки увреждания на вените, сърцето, черния дроб и мозъка.
От МВР посочиха признаци, по които може да се разпознае, че наш близък употребява хероин:
► Постоянно стеснени зеници, дори на тъмно
► Сънливост и мудни реакции
► Следи от игли по ръцете
► Рязка загуба на тегло и лоша хигиена
► Социална изолация и промяна в поведението
Произходът е основно от азиатски страни. Над 85% идват от Афганистан, а годишната печалба по криминалната веригата надхвърля 65 млрд. долара, допълниха от Вътрешното министерство. Наркотикът се получава чрез преработка на опиумен мак. Синтезиран е за пръв път през 1874 г. от Чарлз Райт и е бил е продаван легално като лек срещу кашлица и болка, а днес се смята, че е едно от най-пристрастяващите и смъртоносни вещества.
Признаци на абситненция:
► Потене
► Треперене
► Грипоподобни симптоми
► Безсъние
► Тревожност
► Болки в мускули и стави
► Повръщане и диария
От МВР подчертаха, че няма безопасна доза и единствената защита е наркотикът да не бъде опитан. В края на юли вътрешният министър Даниел Митов съобщи, че около 2,73 кг фентанил е задържан с участието на служители от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни