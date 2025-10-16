Турските митнически власти на ГКПП Капъкуле край Одрин са разкрили 36,18 килограма кокаин, пренасян нелегално в лекотоварен автомобил, който пристигнал от българския ГКПП "Капитан Андреево".

Екипи на службата за митническа охрана, нелегален трафик и разузнаване към Дирекцията по сигурността в Одрин са предприели по сигнал обстойна проверка на автомобил тип пикап, който влязъл от отсрещния "Капитан Андреево".

Заловиха 1.7 тона кокаин при турско-испанска операция

Колата първоначално била подложена за проверка с рентгенов апарат за контрол на МПС, която показала наличие на нерегистриран товар.

Допълнително в проверката било включено и полицейско куче, обучено за разкриване на наркотици. Екипите разкрили общо 36,18 килограма кокаин, укрит в пакети, разположени между седалките на шофьора и пътниците.

Наркотикът е конфискуван от митническите власти. Водачът на колата е предаден на съда в Одрин по обвинение в наркотрафик. Не се съобщава националността му.

Редактор: Цветина Петкова