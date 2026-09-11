Седем души са арестувани, след като четирима мъже бяха намушкани при сбиване на оживена търговска улица в Югоизточен Лондон. Един от пострадалите е в критично състояние, съобщава The Guardian.

Сигналът за инцидента е подаден в четвъртък. Пристигналите на място полицаи открили четирима мъже с прободни рани. В акцията са участвали екипи на Спешна помощ и въздушната линейка на Лондон. Всички ранени са транспортирани в болница. Трима от тях са без опасност за живота.

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Седем мъже са задържани във връзка със случая и остават в ареста. Разследването продължава, като според полицията към момента няма данни за по-широка заплаха за хората в района.

Районът е бил отцепен, а криминалисти и фотограф от полицията са извършвали оглед в ресторант на търговската улица. Местни жители твърдят, че именно там е станал инцидентът. На пода са били поставени маркери за открити доказателства, а по масите останала недокосната храна - знак за паниката, с която посетителите са напуснали заведението.

Мъж, който работи в съседна бръснарница, разказва, че чул силен трясък, след което видял хора да бягат от ресторанта. Възрастна жена нахлула в салона му разплакана и той заключил вратата, за да я предпази, докато ситуацията се успокои. Около пет минути по-късно се чули сирените на пристигащите спешни екипи. Други служители от близките магазини разказват, че всичко се е развило изключително бързо.

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Част от улицата е останала затворена и вечерта. Улицата е сред оживените места в района - в единия ѝ край се намира голям търговски център, а в другия е жп гара, използвана от пътуващи между Кент, Югоизточен и Централен Лондон. Заради полицейската операция около 15 автобусни линии са били отклонени.

Редактор: Цветина Петкова