Четирима души бяха ранени при нападение с ножица в лондонския квартал „Ковънт Гардън“, а предполагаемата извършителка е задържана. Атаката е извършена по обяд на улица „Ендел Стрийт“, съобщи Sky News.

По данни на полицията сигналът е подаден около 12 ч. местно време. На място служителите открили четирима мъже - на 34, 39, 42 и 52 години - с прободни рани. Всички пострадали са получили медицинска помощ на място.

Двама намушкани след нападение с нож в Лондон

BREAKING: A woman has been arrested after multiple people were stabbed in Covent Garden in central London, the Metropolitan Police has said



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Лондонската служба за спешна помощ съобщи, че към адреса са изпратени екип на линейка, парамедик с автомобил за бързо реагиране, дежурен координатор и въздушната линейка на британската столица. След първоначалния преглед четиримата ранени са транспортирани по спешност до специализирана болница за тежки травми.

Stabbing in central London Covent Garden 4 people rushed to hospital pic.twitter.com/2KKMXfCi8y — Zonjy (@zonjy_) August 5, 2026

Във връзка със случая е задържана 47-годишна жена. Срещу нея се води разследване по подозрение за притежание на хладно оръжие и нападение.

След инцидента районът около местопроизшествието е отцепен от полицията, а разследването продължава. Властите още не съобщават какъв е мотивът за нападението и дали извършителката е познавала пострадалите. Според информацията на Sky News няма данни за други заподозрени.

Редактор: Цветина Петкова