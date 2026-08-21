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Евакуирани са около 250 души
Италианските власти обявиха оранжев код за тревога за днес и издадоха предупреждение за опасни наводнения в северозападния регион Ломбардия.
След седмици на екстремни горещини, през северните и централни части на Италия преминава силен атлантически фронт.
Дъждове и снегове причиниха наводнения и блокираха пътища в Италия (ВИДЕО)
Проливните дъждове и тежките метеорологични условия станаха причина придошла река да излезе от коритото си в четвъртък.
Екипи на гражданската защита бяха мобилизирани в района на Изола ди Фондра, северно от Бергамо. Евакуирани са около 250 души от близък къмпинг, застрашен от свлачище и от покачващото се ниво на водата.Редактор: Цветина Петкова
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