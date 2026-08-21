В момента няма кризисна ситуация въпреки предприетата мярка за намаляване на мощността на АЕЦ „Козлодуй“. Ситуацията е под контрол, както с енергийната система, така и с пазара. Мощността на централата е намалена от 100 на 91,4%. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова на брифинг.

По думите ѝ при ниски нива на Дунав по процедура първата превантивна мярка е разтоварване на мощността на V блок, а впоследствие вътрешноведомствен щаб, ръководен от зам.-министър Темелков, решава следващите стъпки в зависимост от промяната на нивата на реката. Последната прогноза сочи задържане на речното ниво, но ситуацията е динамична. По отношение на другите мощности е предприето ускоряване на ремонта на VII блок в ТЕЦ „Марица Изток 2“ - той ще бъде на разположение от утре, а VIII блок - от началото на септември.

По думите ѝ са проведени разговори с ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ и „КонтурГлобал“ за готовността им при необходимост да осигурят допълнителни мощности. Едната централа е заявила възможност да се включи при определени условия, а другата може да осигури разполагаемост на по-късен етап. При евентуално ново ограничаване на ядрените мощности по-сериозният ефект би бил върху възможностите на България за износ на електроенергия, а не върху покриването на вътрешното потребление. При продължаващ спад на Дунав е възможно да се стигне и до намаляване на мощността на VI блок. Конкретните действия ще бъдат предприемани според нивата, заложени в процедурите на централата.

Въпреки кризисната ситуация България към момента не се налага нито да ограничава износа на ток, нито да разчита на внос от съседни държави. Напротив, по думите на министъра българската електроенергийна система продължава да подпомага страни от региона, където ограниченията на ядрени мощности са започнали по-рано.

София е поискала съдействие и от Румъния и Сърбия за възможности за допълнително изпускане на вода през хидровъзлите, като е получила уверения за максимална подкрепа в рамките на наличните хидроложки възможности. Въпросът се координира и на европейско ниво, като е активирана комуникация чрез Европейската комисия.

Заместник изпълнителният директор по производствената дейност на АЕЦ „Козлодуй“ Андрей Красночаров обясни, че разтоварването на мощността е извършено превантивно заради ниските нива на Дунав - за улесняване на работата на помпените съоржения, които подават вода. „Мярката няма никакво отношение към ядрената безопасност. Продължаваме да следим нивото на Дунав. Имаме 18 работещи брегови помпи и 15 в резерв“, обясни той.

Ниските нива на Дунав и АЕЦ „Козлодуй“: Има ли заплаха за енергийната сигурност у нас

Директорът на ЦДУ Димитър Зарчев добави, че текущата мярка няма отношение към работата на централата. „Поради затоплянето през последните дни денонощната консумация е около 90 000 мегаватчаса, а износът - 30 000 мегаватчаса. Сумарното производство на системата е около 131 000 мегаватачаса. Нямаме проблем нито с баланса, нито с износа на ток. Разтоварването не влияе на електроенергийната система“, категоричен бе той.

Изпълнителният директор на НЕК Георги Добрев доуточни, че намаляването на мощността няма да се отрази на количествата електроенергия за битовите потребители, тъй като са обезпечени. Относно борсовия пазар той подчерта, че колебания няма да има.

От днес V блок на АЕЦ „Козлодуй“ работи с намалена до 80% мощност заради рекордно ниското ниво на Дунав. Натоварването на централата е ограничено с около 120 мегавата като превантивна мярка за гарантиране на безопасната ѝ работа. От енергийното министерство уточниха, че водата от реката се използва за охлаждане на парата в неядрената част на централата, а не на самите реактори.

Според енергийния експерт Констанца Рангелова ограничението не би трябвало да се усети от потребителите. Производството от соларните централи и батериите за съхранение на енергия могат да компенсират по-ниската мощност на АЕЦ. По думите ѝ България разполага с около 14-15 гигаватчаса капацитет за съхранение, което позволява значителна част от произведената през деня слънчева енергия да бъде използвана вечер.

АЕЦ "Козлодуй" е с намалена мощност заради ниското ниво на Дунав

Междувременно Дунав продължава да се понижава. За последното денонощие спадът е с 1 сантиметър при Оряхово и с 2 сантиметра при Лом, а при Русе нивото остава 125 сантиметра под условната нула.

Жителите на Козлодуй, сред които и бивши служители на централата, приемат мярката различно. Част от тях се опасяват от по-сериозни ограничения при нов спад на реката, докато други смятат, че превантивното намаляване на мощността е по-разумно от работата на максимално натоварване при неблагоприятните условия.