От днес V блок на АЕЦ "Козлодуй" работи с намалена мощност - на 80%. Министерството на енергетиката заради взе това решение заради рекордно ниските нива на река Дунав. Това означава по-малко количество произведен ток

Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на Електроенергийния системен оператор вчера АЕЦ "Козлодуй" е работил с мощност от между 1900 и 2000 мегавата, а днес това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата.

Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на Дунав

От Министерството на енергетиката обясниха, че водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата от кондензаторите, разположени в неядрената част, а не за охлаждане на самите реактори. Това е позволило нормалната работа на централата през последните седмици, на фона на продължаващия спад на нивото на Дунав.

Според експерти, мрежата от соларни паркове и батериите за съхранение на тази енергия ще компенсират намаляването на мощностите.

Енергийният експерт Констанца Рангелова обясни, че намаляването на мощността на АЕЦ „Козлодуй“ със 120 мегавата не би трябвало да се усети от потребителите. По думите ѝ една от причините е значителното производство на електроенергия от соларните централи, съчетано с бързото развитие на системите за съхранение на енергия у нас.

„В България в момента имаме достатъчно батерии, за да можем да прехвърлим за вечерните часове около половината от електроенергията, произведена от соларните мощности през деня“, посочи Рангелова.

Тя уточни, че инсталираният капацитет за съхранение е около 14-15 гигаватчаса. Така произведената през деня слънчева енергия може да се използва във вечерните часове, когато потреблението се увеличава.

Според Рангелова ролята, която батериите вече имат в българската електроенергийна система, е изключително значима и поставя страната в много добра позиция на европейско ниво. Наличните мощности позволяват не само да се покрива вътрешното потребление, но и във вечерните часове България да изнася значителни количества електроенергия, включително към Румъния.

Намалението на мощността на пети блок на АЕЦ "Козлодуй” действително е безпрецедентно, коментира за NOVA бившият директор на централата Валентин Николов.



Според него досега е имало намаляване с до 70 процента. "Блоковете могат да работят в тези режими. Помпите са в извънреден режим. Тази вода е много важна, защото чрез брегова помпена станция тя влиза в каналите на АЕЦ" Козлодуй" и охлажда неядрената част, но минават и през главните циркулационни помпи. Ако водата намалее така че да не може да се охлажда, трябва да се изключи от пазара и да се приведе в горещо състояние", поясни Николов.

Междувременно бяха регистрирани нови спадове на нивото на река Дунав - с до 2 сантиметра в последните 24 часа. Измервателните станции, които са най-близо до централата, показват:

При Оряхово спадът е с 1 сантиметър, при Лом, който е малко по-далече - минус 2 сантиметра. Най-ниско остава нивото при Русе, където данните са за 125 сантиметра под условната нула.

Жителите на Козлодуй приемат по различен начин превантивното намаляване на мощността на АЕЦ. Сред тях има и бивши служители на атомната централа.

Част от хората изразиха притеснения от възможността при допълнително понижаване на нивото на Дунав да се стигне до по-сериозно ограничаване на работата на централата. Други обаче не очакват намалената мощност да се отрази осезаемо върху електроенергийната система на страната. Според тях превантивното ограничаване е по-разумният вариант, отколкото централата да продължи да работи на максимална мощност при неблагоприятни условия.