Ниското ниво на Дунав разкрива не само пясъчни ивици, но и следи от далечното минало. Десетки доброволци се включиха в експедиция край русенското село Ряхово, организирана след поредица от сигнали за находки в оголените участъци на речния бряг. В обхода участват и деца, а още в първите часове бяха открити кости, фрагменти и вероятна вкаменелост на десетки милиони години.

Интересът към района нарасна значително, след като в края на юли край Ряхово бяха намерени изключително добре запазени челюст и други останки от мамут. Последвали и нови сигнали от граждани, което накарало специалистите от Регионалния исторически музей в Русе да организират по-мащабен оглед на пресъхналите участъци.

Ниското ниво на Дунав разкри любопитна находка: Останки, за които се предполага, че са от мамут

Повече от 30 души се включиха в експедицията. От съображения за безопасност участниците се движат само по оголената крайбрежна ивица и са предупредени да носят подходящи обувки.

Още в началото на обхода доброволците попаднали на няколко интересни находки. Сред тях са прешлени и костни фрагменти от средно големи бозайници, както и керамика, която според първоначалната оценка е сравнително съвременна.

Най-любопитното откритие към момента обаче е вероятна вкаменелост от стрида.

„Тя вероятно е на около 60–65 милиона години. Намерихме и отделни прешлени на средноразмерни бозайници и малко керамика. Вероятно най-доброто тепърва предстои“, обясни Красимир Киров, който е уредник в отдел „Природа“ на Регионалния исторически музей в Русе.

По думите му една от причините за организирането на експедицията са многобройните сигнали, получени в музея. Не по-малък се оказва и интересът на мнозина към участие в издирването.

„Виждам колко са ентусиазирани и желанието им за откривателство. Адреналинът е много голям, особено когато децата намерят нещо“, каза Киров.

Специалистите вече проучват и други части от българския бряг на Дунав. Киров е посетил района на Силистра след сигнали от местни жители за намерени кости, а обходи са извършвани и около Тутракан. Събраните досега останки са предимно от средно големи бозайници, но предстои по-подробното им изследване. Според първоначалните наблюдения голяма част от тях вероятно са сравнително нови и може да принадлежат на домашни животни.

Набират доброволци за търсене на съкровища по Дунав

Първата находка по време на днешната експедиция направил доброволецът Александър. Той забелязал продълговат предмет още в самото начало на обхода. Оказало се, че това е кътник от едро животно, вероятно кон или друго домашно животно. Точната му възраст и произход обаче тепърва трябва да бъдат определени от специалистите.

Отдръпването на Дунав в момента дава рядка възможност на специалистите да достигнат до части от крайбрежието, които обикновено остават под вода. Именно затова обходите продължават с надеждата пресъхналото речно корито да разкрие още ценни свидетелства за миналото.

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