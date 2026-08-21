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По предварителна информация машината е катастрофирала при заход за кацане
Осем души загинаха при самолетна катастрофа в отдалечен район на Западна Аляска, съобщиха американските военни. На борда на чартърния полет имало шестима пътници и двама пилоти.
Самолетът се разбил в района на летището, обслужващо радарната станция за далечно наблюдение на нос Нюенъм. Мястото се намира на около 725 километра западно от Анкоридж.
Самолет с 8 души на борда се разби в американския щат Мейн
All eight people aboard a charter plane were killed after the aircraft crashed at a remote radar site in western Alaska, the US military said.— India Today Global (@ITGGlobal) August 21, 2026
The crash occurred at Cape Newenham Long Range Radar Site Airport, about 450 miles (725 km) west of Anchorage. The aircraft had taken… pic.twitter.com/m2B64irLe1
По предварителна информация машината е катастрофирала при заход за кацане. Националната служба за транспортна безопасност на САЩ съобщи, че самолетът е изпълнявал полет в Аляска, като обстоятелствата около инцидента предстои да бъдат изяснени.
Charter plane crash kills 8 near remote radar site in western Alaska, military says https://t.co/GflKMteSDc pic.twitter.com/M7LswqbqgD— New York Post (@nypost) August 21, 2026
„Това е тежка загуба за нашата армия, в която всички сме едно семейство, както и за общностите, на които служим“, заяви генерал Робърт Дейвис, командир на американските сили в Аляска.
Причините за катастрофата се разследват.Редактор: Цветина Петкова
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