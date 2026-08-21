По предварителна информация машината е катастрофирала при заход за кацане

Осем души загинаха при самолетна катастрофа в отдалечен район на Западна Аляска, съобщиха американските военни. На борда на чартърния полет имало шестима пътници и двама пилоти.

Самолетът се разбил в района на летището, обслужващо радарната станция за далечно наблюдение на нос Нюенъм. Мястото се намира на около 725 километра западно от Анкоридж.

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По предварителна информация машината е катастрофирала при заход за кацане. Националната служба за транспортна безопасност на САЩ съобщи, че самолетът е изпълнявал полет в Аляска, като обстоятелствата около инцидента предстои да бъдат изяснени.

Това е тежка загуба за нашата армия, в която всички сме едно семейство, както и за общностите, на които служим“, заяви генерал Робърт Дейвис, командир на американските сили в Аляска.

Причините за катастрофата се разследват.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Владимир Сахатчиев, БТА

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