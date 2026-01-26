Частен самолет с осем души на борда е катастрофирал при излитане от международното летище в Бангор в американския щат Мейн в неделя вечер, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ.

Няма официална информация за съдбата на пътниците и екипажа, но правителствен служител е съобщил, че след катастрофата е избухнал значителен пожар.

Той е уточнил, че по-рано самолетът „Бомбардие Челинджър 600“ е пристигнал в Мейн от Тексас. Причините за катастрофата се разследват.

Редактор: Цветина Петкова