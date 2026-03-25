Датският министър-председател Мете Фредериксен подаде оставка, след като коалицията ѝ претърпя тежкото поражение на изборите. Резултатите от вота не дадоха ясно мнозинство на нито един политически блок.

Лявоцентристкият лагер, воден от социалдемократите, остава най-голям, но без мнозинство в парламента. Партията на Фредериксен спечели най-много гласове, но отбеляза най-слабия си резултат от век насам. Сега се очакват продължителни и трудни преговори между партиите за съставяне на нов кабинет. Не е изключено Фредериксен да се върне на поста, ако успее да събере достатъчна подкрепа, коментират политолози.

Гренландия гласува за парламент

„Можете да разчитате на нас, можете да ни се доверите. Ще направим каквото можем. Но, разбира се, има червени линии, които няма да бъдат прекрачени. И ще се придържаме към стратегията си”, каза премиерът.

