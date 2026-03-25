„Топлофикация София” започва залесяване в „Дружба-2” след големия ремонт през зимата. Районът ще бъде облагороден с 632 стандартизирани фиданки с дебелина на ствола 10-12 см и с височина 200-250 см.

Озеленяването стартира от блок 205 със засаждането на 33 бр. фиданки. Дейностите ще се извършват в присъствието на представители от район „Искър“.

Целият процес по засаждане на фиданките се изпълнява съгласно изискванията на Наредбата на СОС за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община. Районната администрация на район „Искър“ е определила условията, видовия състав и конкретните локации за засаждане.

Процесът по изпълнение и проследяване на дейностите ще се осъществява в пълна координация с районната администрация. Реализирането им се извършва на основание сключен договор между „Топлофикация София“ и район Искър, който регламентира компенсаторните мерки.

