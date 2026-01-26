Близо месец след края на ремонта на парното в столичния квартал „Дружба” междублоковите пространства не са възстановени. За това сигнализират група общински съветници от „Продължаваме Промяната – Демократична България”.

На прага на зимата през изминалата година за жителите на „Дружба” парното и топлата вода бяха дефицитни. Причината беше неотложен ремонт на тръбите. Месец след края му зелените площи са потънали в кал, а над 100 дървета са отсечени.

„Това, което имаше като срок, беше до един месец след подмяната на тръбите да бъдат възстановени междублоковите пространства”, заяви председателят на групата на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров.

В писмена позиция до NOVA от „Топлофикация” обявиха, че възстановяването се извършва поетапно, като финализирането му ще е в началото на февруари.

От „Топлофикация” споменават още, че засегнатите дърветата са били премахнати след разрешение.

До момента дружеството има натрупан дълг от 2 милиарда, 13 години отчети на загуба и 40-годишни съоръжения.

Ето и цялата позиция на "Топлофикация" изпратена до NOVA:

Възстановителните дейности след ремонта в Дружба-2 ще приключат в началото на февруари 2026 г. Те се извършват поетапно и няма как да бъдат реализирани едновременно във всички обекти.

В момента в някои от подобектите дейностите са напълно завършени с прилежащите градинки, бордюри, площадки и асфалтирани алеи. В други, работата продължава и ще бъде окончателно финализирана до дни, като всички настилки, терени и детски площадки ще бъдат напълно възстановени.



Уверяваме жителите, че възстановителните дейности на междублоковите пространства надхвърлят минималните договорни задължения. В редица обекти, вместо да се възстановява единствено конкретно засегнатият участък, се възстановяват цели алеи, тротоари или прилежащи пространства, с цел по-добър вид на градската среда.



Премахването на засегнатата дървесна растителност е извършено при наличие на всички необходими разрешителни, като през следващия вегетационен период или 1 г. от датата на премахването им, следва да се реализира компенсаторното засаждане. Дружеството ще облагороди района с близо 610 нови фиданки.

Казусът около „Топлофикация” и този път скара общинските съветници.

„Амбициозната програма на „Топлофикация” за ремонта в „Дружба” мисля, че върви в правилната посока”, каза зам.-председателят на Комисията по инженерна инфраструктура от БСП Николай Велчев.

„Мнозинството брани „Топлофикация” да не идва да обяснява защо са постоянно тези ремонти. Дори сега председателят на комисията преработи правилника за всеки извънреден въпрос, първо той трябвало да го одобри. Объркал се е”, заяви зам.-председателят на Комисията по инженерна инфраструктура от ПП-ДБ Грети Стефанова.

От групата на ГЕРБ, чието представителство в Столичния общински съвет е най-голямо, отказаха коментар.