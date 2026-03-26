Иран няма намерение да преговаря, заяви иранският външен министър. Това се случи, след като Белият дом предупреди, че американският президент Доналд Тръмп e решен да „отприщи ада“, ако Техеран не приеме споразумение за прекратяване на войната.



По-рано вчера, представител на иранските власти обяви, че Техеран ще прекрати войната когато реши и когато са изпълнени неговите условия. В интервю, излъчено по иранската държавна телевизия вчера, външният министър Абас Арагкчи заяви, че предложеният от САЩ 15-точков план, за прекратяване на войната, се разглежда от власти в Техеран, но обменът на съобщения чрез посредници, не може да се нарече преговори или диалог.

Генералният секретар на ООН назначи специален пратеник за прекратяването на войната в Иран



„Категорично заявявам, че не е имало нито преговори, нито диалог с американската страна. Въпреки това през последните дни САЩ започна да изпраща различни послания чрез различни посредници. Предаването на послания чрез нашите приятелски настроени държави и нашият отговор, в който излагаме позициите си или отправяме необходимите предупреждения, не се нарича преговори или диалог”, каза Арагкчи.

Междувременно цените на петрола отново се повишиха на азиатските пазари. Суровият петрол тип Брент достигна 104 долара за барел.

