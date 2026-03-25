Снимка: БГНЕС
Гутериш призова САЩ и Израел да прекратят бойните действи
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш назначи специален пратеник за прекратяването на войната в Иран, предаде ДПА. Длъжността пое френският дипломат Жан Арно, който ще работи от името на ООН за разрешаването на конфликта и последиците, произтичащи от него.
Арно преди е бил пратеник на ООН в Афганистан, Колумбия и Боливия.
Гутериш предупреди, че войната в Иран излиза извън контрол, като призова САЩ и Израел да прекратят бойните действия, а Иран да преустанови атаките си срещу съседните държави.
Редактор: Дарина Методиева
