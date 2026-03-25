За първи път Върховният представител за Газа Николай Младенов се обърна към Съвета за сигурност на ООН, заявявайки, че неговият ангажимент е да казва истината, дори когато е неудобна.

Той започна с припомняне на събитията от 7 октомври 2023 г., когато „Хамас“ извърши предварително планирана атака срещу Израел - най-смъртоносният ден за еврейския народ от Холокоста насам. След това последва военна операция в Газа, причинила огромно страдание: над два милиона палестинци преживяха 17 месеца война, а десетки хиляди загинаха. Представителят подчерта, че трагедиите не трябва да се поставят на равни начала, но и двете страдания трябва да се виждат в пълнота.

Младенов отчете напредъка по Фаза 1 на Всеобхватния план след приемането на Резолюция 2803: „Примирието устоя, всички заложници бяха освободени, хуманитарната помощ се разширява, Националният комитет за управление на Газа е конституиран, а 15 палестински технократи са готови да поемат гражданската администрация. Международната стабилизационна сила също набира форма благодарение на усилията на Египет, Катар, Турция и САЩ“.

Особено внимание бе отделено на рамката за разоръжаване на въоръжените групировки в Газа: „Принципът е ясен: една гражданска палестинска власт, една правна система и монопол върху оръжията, без изключения или отстъпки“. Представителят призова Съвета за сигурност публично да потвърди, че разоръжаването е единственият път към възстановяване, изтегляне на израелските сили и право на самоопределение за палестинския народ.

Той предупреди, че провалът ще означава разделена Газа: една част разрушена и без перспектива, под контрола на Хамас, отчаяние и радикализация, без реален път към държавност. Успехът обаче би довел до свободно преминаване на стоки, достъп до образование и здравни услуги, и живот, в който децата растат в домове и ходят на училище, а не живеят в палатки и заслони.

„Това е изборът пред всички страни в конфликта и пред Съвета за сигурност на ООН: нова война или ново начало, непоносимото статукво или по-добро бъдеще. Трета възможност няма“, подчерта Върховният представител.

Редактор: Цветина Петкова