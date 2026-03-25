САЩ отправиха остро предупреждение към Иран и заявиха, че президентът Доналд Тръмп ще удари Ислямската република още по-силно, ако Техеран не приеме военното си поражение. Това заяви говорителят на Белия дом Карълайн Левит. „Президентът Тръмп не блъфира и е готов да го направи. Иран не бива отново да си прави грешни преценки“, каза тя на пресконференция.

„Ако Иран не приеме реалността и не разбере, че е победен във военно отношение и че ще остане победен и занапред, президентът Тръмп ще направи така, че (Иран) да бъде ударен по-силно от когато и да било“, добави Левит.

Тръмп свика спешна среща на кабинета си в четвъртък – само часове преди изтичането на неговия ултиматум към Иран.

Доналд Тръмп: Иран иска да преговаря, но казах, че e твърде късно

Докато американско-израелската война срещу Иран навлиза в четвъртата си седмица, много страни, сред които Пакистан, Турция и Египет се опитват да посредничат във възможни преговори за прекратяване на войната, но съществува несигурност кога и къде тези преговори могат да се състоят и кога да се очаква резултат от тях.

Техеран обаче отговори с 5 свои искания, включително военни репарации и признаване на суверенитета им над Ормузкия пролив. Ситуацията около петролния терминал на остров Харг е взривоопасна. Иран официално предупреди съседните арабски държави, че всеки опит за завземане на острова ще превърне техните пристанища и рафинерии в „купчина пепел“.

Тръмп поднови заплахите за удари срещу Иран

Преговорите с Иран все още продължават, каза Левит. "Те са продуктивни и както каза президентът в понеделник, ще продължат да бъдат“, добави тя. И заяви, че цените на горивата ще паднат веднага щом приключи американската военна операция в Иран.

