Снимка: БТА/Видео:"Ройтерс"
-
АП: Иран отхвърли 15-точковия план на САЩ за прекратяване на войната
-
Властта в Иран – от религиозен режим към военна диктатура?
-
САЩ представиха на Иран мирен план. Техеран позволи преминаване през Ормузкия проток на „невраждебни“ кораби
-
Вашингтон и Техеран с противоречиви сигнали за преговори
-
Мартин Табаков: Режимът в Иран се радикализира и не е мотивиран да води преговори
-
Цената на петрола отново премина над границата от 100 долара
"Техеран не бива отново да си прави грешни преценки“, заяви говорителят на президентската администрация Карълайн Левит
САЩ отправиха остро предупреждение към Иран и заявиха, че президентът Доналд Тръмп ще удари Ислямската република още по-силно, ако Техеран не приеме военното си поражение. Това заяви говорителят на Белия дом Карълайн Левит. „Президентът Тръмп не блъфира и е готов да го направи. Иран не бива отново да си прави грешни преценки“, каза тя на пресконференция.
„Ако Иран не приеме реалността и не разбере, че е победен във военно отношение и че ще остане победен и занапред, президентът Тръмп ще направи така, че (Иран) да бъде ударен по-силно от когато и да било“, добави Левит.
Тръмп свика спешна среща на кабинета си в четвъртък – само часове преди изтичането на неговия ултиматум към Иран.
Доналд Тръмп: Иран иска да преговаря, но казах, че e твърде късно
Докато американско-израелската война срещу Иран навлиза в четвъртата си седмица, много страни, сред които Пакистан, Турция и Египет се опитват да посредничат във възможни преговори за прекратяване на войната, но съществува несигурност кога и къде тези преговори могат да се състоят и кога да се очаква резултат от тях.
Техеран обаче отговори с 5 свои искания, включително военни репарации и признаване на суверенитета им над Ормузкия пролив. Ситуацията около петролния терминал на остров Харг е взривоопасна. Иран официално предупреди съседните арабски държави, че всеки опит за завземане на острова ще превърне техните пристанища и рафинерии в „купчина пепел“.
Тръмп поднови заплахите за удари срещу Иран
Преговорите с Иран все още продължават, каза Левит. "Те са продуктивни и както каза президентът в понеделник, ще продължат да бъдат“, добави тя. И заяви, че цените на горивата ще паднат веднага щом приключи американската военна операция в Иран.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни