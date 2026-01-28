Президентът на САЩ Доналд Тръмп поднови заплахите си за атака срещу Иран. Той заяви, че „времето за сключване на сделка по въпроса за ядрените оръжия изтича, след като Техеран отхвърли преговорите.

„Надявам се Иран бързо да седне на масата и да договори честна и справедлива сделка – БЕЗ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ – такава, която е добра за всички страни. Времето изтича“, написа американският лидер в социалната мрежа Truth Social. Републиканецът отбеляза, че огромна армада се насочва към Иран. „Както вече казах на Иран и преди – СКЛЮЧЕТЕ СДЕЛКА! Те не го направиха и последва Операция „Среднощен чук“, която доведе до мащабно разрушение в Иран. Следващата атака ще бъде много по-лоша!“, написа още Тръмп.

Засилените заплахи идват, след като външният министър на Иран Абас Арагчи заяви, че страната няма да седне на масата за преговори под сянката на военни действия. „Воденето на дипломация чрез военни заплахи не може да бъде ефективно или полезно. Ако искат да се стигне до преговори, те със сигурност трябва да се откажат от заплахите, прекомерните искания и повдигането на нелогични въпроси“, каза Арагчи по време на телевизионно изявление.

Тръмп нееднократно е оставял отворена възможността за нови военни действия срещу Иран, след като Вашингтон подкрепи и се включи в 12-дневната война на Израел през юни, насочена към отслабване на иранските ядрени и балистични ракетни програми.

По-рано този месец държавният глава на САЩ заплаши да удари Иран заради смъртоносните репресии срещу антиправителствени протести. През последните дни обаче перспективата за незабавни американски действия изглежда отслабна, като и двете страни настояваха да се даде шанс на дипломацията.

Припомняме, че ударна група, водена от самолетоносача USS Abraham Lincoln, вече е пристигнала във водите на Близкия изток, без да разкрива точното ѝ местоположение.

Редактор: Дарина Методиева