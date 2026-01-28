Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че към Иран се приближава „красива американска армада“, като същевременно изрази надежда, че Техеран ще постигне споразумение с Вашингтон. Изявлението беше направено по време на среща с избиратели в Айова, предава БТА.

Американският самолетоносач пристигна в Близкия изток. Тръмп: Иран иска сделка

Не е ясно дали в изказването си президентът визира самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ и придружаващата го ударна група, които пристигнаха в Близкия изток в понеделник, или говори за разполагане на допълнителни американски военноморски сили в региона.

Коментарите на Тръмп идват на фона на засилено военно присъствие на САЩ в Близкия изток и нарастващо напрежение около Иран. По-рано американският президент заяви, че ситуацията около Техеран е „в процес на промяна“, като подчерта, че е изпратил „голяма армада“ в региона.

Тръмп: Самолетоносач и други военни кораби се отправиха към Иран

В същото време Тръмп вярва, че дипломатическото решение остава възможно. „Те искат да сключат сделка. Зная го. Обаждаха се многократно. Искат да говорят“, каза той в интервю за „Аксиос“ във вторник.

