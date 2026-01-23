Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ разполагат с „армада“, насочена към Иран, но се надява, че няма да се наложи да я използва. Така държавният глава на практика поднови предупрежденията си към Техеран да не убива протестиращи и да не възобновява ядрената си програма.

"Ройтерс" съобщи, че според американски представители, пожелали анонимност, самолетоносачът USS Abraham Lincoln и няколко военни бойни кораба с ракети ще пристигнат в Близкия изток в следващите дни. Според източниците се обмислят и допълнителни системи за противовъздушна отбрана за Близкия изток, които биха могли да бъдат от решаващо значение за предпазване от евентуален ирански удар по американски бази в региона.

От Пентагона все още не са потвърдили официално получената от "Ройтерс" информация.

Самолетоносачът обикновено транспортира няколко хиляди войници и десетки изтребители и е придружен от военноморски разрушители. Разполагането на войски разширява възможностите, с които разполага Тръмп за по-добра защита на американските сили в целия регион в момент на напрежение, както и за предприемане на допълнителни военни действия след ударите по ирански ядрени обекти през юни.

„Имаме много кораби, които се движат към Иран, за всеки случай. Предпочитам да не се случва нищо, но ги наблюдаваме много внимателно“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One на път за САЩ след форума в Давос.

Военните кораби започнаха да се придвижват от Азиатско-тихоокеанския регион миналата седмица, тъй като напрежението между Техеран и Вашингтон се засили след жестоките репресии срещу протестиращите в Иран през последните месеци.

Тръмп многократно заплаши да се намеси срещу Иран заради хилядите смъртни случаи сред демонстранти там, но протестите намаляха миналата седмица. Президентът се отказа от най-острата си реторика миналата седмица, твърдейки, че не са се провеждали екзекуции на арестувани протестиращи.

Недоволството в Иран започна в края на декември, заради влошаването на икономическите условия, и прераснаха в кървави протести срещу системата на Ислямската република.

Редактор: Цветина Петкова