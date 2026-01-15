В Иран поредицата от мащабни протести срещу режима доведоха до нарастващо военно напрежение със Съединените щати и Израел. В разгара на спекулациите за възможен американски удар Техеран временно затвори въздушното си пространство за повечето полети. Допускаха се единствено международни пътнически самолети със специално разрешение от властите. Мярката бе възприета като ясен сигнал за повишена готовност и страх от ескалация. Темата коментира военният анализатор от Атлантическия съвет във Вашингтон Руслан Трад в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Трад реална подготовка за военни действия е имало. Засечени са придвижвания на военни единици, както в Иран, така и в Израел.

По думите му Иран е изпратил послания към Израел чрез посредничеството на Руската федерация. „Русия от години играе ролята на медиатор между Израел и Иран. Това е позната схема, чрез която Техеран успява да комуникира заплахите си и да печели време”, подчерта анализаторът.

Според него ситуацията е коренно различна от предишни американски действия. „Иран не е Венесуела нито Ирак от 2003 г. Тогава иракската държава и сили за сигурност бяха вече сринати, а САЩ разполагаха с детайлна информация. При Иран това не е така. Дори израелското разузнаване няма пълна картина за базите и военните единици на режима”, каза Трад.

Според анализатора особено притеснителен остава въпросът за ядрената и балистичната програма на Иран. По думите му непосредствено преди последните израелски и ограничени американски удари иранците са изнесли около 300 килограма обогатен уран. Това е върнало ядрената им програма назад не с години, а едва с няколко месеца. В същото време страната активно възстановява балистичния си арсенал. „Към края на миналата година се изчисляваше, че Иран може да изстреля едновременно около 1200 ракети. Ако този капацитет достигне 2000, съществува реална възможност да бъде пробит израелският „Железен купол”, каза Трад.

