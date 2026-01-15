Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран „няма план за екзекуции“, на фона на опасения за съдбата на задържан антиправителствен протестиращ, съобщи CNN. Той обаче потвърди, че военните действия са все още на дневен ред, заявявайки, че администрацията му ще изчака и ще види как ще се развият протестите в Близкия изток.

„Казаха ми, че убийствата са спрели и екзекуциите няма да се състоят, ние ще разберем дали е така. Но получихме информация от надеждни източници и се надявам, че е вярна“, обясни Тръмп.

Иран обаче заема предизвикателна позиция, като предупреждава, че може да отговори на всяка атака.

Преди часове американски служители бяха призовани да напуснат американска военна база в Катар като „предпазна мярка“. А няколко държави вече призоваха своите граждани да напуснат Иран, докато авиокомпании пренасочват полети, за да избегнат иранското въздушно пространство.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп постави под въпрос дали иранският опозиционер Реза Пахлави ще има необходимата подкрепа, за да управлява, ако правителството на Иран падне.

„Той изглежда много мил, но не знам как би се държал в собствената си страна. И ние не сме стигнали до този момент“, каза Тръмп.

Пахлави е син на последния шах на Иран, който беше свален от власт по време на революцията от 1979 г. Той живее в САЩ и се стреми да се позиционира като алтернативен лидер и силен глас по време на протестите. „Не знам дали страната му би приела неговото лидерство, но със сигурност, ако го направят, това би било добре за мен“, каза Тръмп пред „Ройтерс“.

Иранският външен министър твърди, че се използва „дезинформационна кампания“ около размириците в страната, за да се въвлекат Съединените щати в конфликт.

Той допълни, че „днес и утре няма да има екзекуции“, въпреки заявките от Техеран за ускоряване на съдебните процеси срещу протестиращите.

Абас Арагчи отхвърли съобщенията, че хиляди протестиращи са били убити. Той настоя, че действителният брой е стотици и каза, че твърденията са „дезинформация“.

Арагчи каза, че в продължение на 10 дни протестите в страната са били мирни, след което е била активирана „терористична операция“. Той твърди, че „елементи, водени отвън“, са стреляли по полицаи, сили за сигурност и цивилни.

В продължение на три дни, каза той, иранските власти „се борят срещу терористите, а не срещу протестиращите“. Арагчи каза, че тези „елементи“ са стреляли по хора, за да увеличат броя на жертвите и да въвлекат президента на САЩ Доналд Тръмп в конфликта, позовавайки се на заплахите му да се намеси, ако Иран убие мирни протестиращи. Той продължи да нарича това „израелски заговор“, без да представи никакви доказателства.

„Броят на смъртните случаи, въпреки че се опитаха да го увеличат, е само стотици“, каза Арагчи. „Със сигурност отричам числата и цифрите, които казаха. Това е преувеличение, това е дезинформационна кампания, само за да се намерят извинения и да се извърши поредната агресия срещу Иран“, добави той.

Как реагират отделните държави

Съединени щати

Американските власти призоваха част от персонала в най-голямата американска военна база в Близкия изток — „Ал Удейд“ в Катар — да напусне страната като „предпазна мярка“.

Президентът Доналд Тръмп отправи директен апел към всички американски граждани в Иран да напуснат страната незабавно.

Катар

Катарското правителство заяви, че прилага всички необходими мерки за защита на сигурността на гражданите и жителите си, след като САЩ препоръчаха на част от персонала си да напусне базата „Ал Удейд“.

Саудитска Арабия

Американското посолство в Рияд призова за повишена предпазливост сред американските граждани и персонал, като ги насърчи да ограничат несъществените пътувания до военни обекти в региона.

Италия

Италианското външно министерство официално препоръча на своите граждани да напуснат Иран, като паралелно обяви, че предприема допълнителни мерки за защита на италианските военни контингенти в Близкия изток, включително в Ирак и Кувейт.

Германия

Германските власти посъветваха авиокомпаниите да избягват иранското въздушно пространство, заради риск от използване на противовъздушни оръжия. Авиокомпанията Lufthansa съобщи, че временно ще изпълнява само дневни полети до и от Тел Авив и Аман, с цел повишена безопасност.

Обединеното кралство

Британското правителство обяви, че временно затваря посолството си в Техеран, като целият дипломатически персонал е изтеглен от страната. Министерството на външните работи също така издаде категорична препоръка да не се пътува до Иран при никакви обстоятелства.

Испания

Испанските власти призоваха своите граждани да напуснат Иран с всички възможни средства и силно обезкуражиха всякакви пътувания до страната.

Индия

Индийското посолство в Техеран препоръча на индийските граждани да напуснат страната възможно най-скоро, а правителството в Делхи издаде официално предупреждение да се избягват пътувания до Иран. Авиокомпанията Air India обяви, че ще пренасочва полетите си в региона, за да гарантира безопасността на пътниците.

Редактор: Цветина Петкова