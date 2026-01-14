Иранските сили за сигурност са убили най-малко 3 428 протестиращи при потушаването на демонстрациите. Това съобщи базираната в Норвегия неправителствена организация Iran Human Rights (IHR), като добави, че над 10 000 души също са били арестувани. За това съобщава "Асошиейтед прес".

От IHR заявиха, че рязкото увеличение на потвърдения от тях брой на жертвите се дължи на нова информация, получена от вътрешността на иранските министерства на здравеопазването и образованието, като най-малко 3 379 от убийствата са извършени по време на пика на протестното движение между 8 и 12 януари.

"Убийците ще платят висока цена": Тръмп призова иранците да продължат протестите

На фона на безредиците и тежката репресия срещу демонстрантите САЩ засилиха публичните си призиви за защита на човешките права и отправиха предупреждения към Техеран. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще действa „много категорично“, ако иранските власти решат да екзекутират задържани протестиращи. Той направи изявлението в Детройт, като отбеляза, че все още не разполага с окончателни данни за броя на убитите, но очаква точна информация.

В публикация в собствената си социална мрежа Тръмп обяви, че няма да се среща с представители на иранските власти и насърчи демонстрантите да не спират да протестират. Американският президент каза още, че “помощта е на път“.

Тръмп наложи 25% мита върху стоки от страни, които имат търговски връзки с Иран

"Иран е в мислите ми. Виждам колко смъртни случаи има. Очакваме някои точни числа по отношение на убийствата. Те изглеждат значителни, но все още не знаем със сигурност. И ще действаме", посочи Тръмп.

САЩ призоваха гражданите си да напуснат Иран

Във връзка с ескалиращото напрежение американското правителство официално призова своите граждани да напуснат Иран „възможно най-скоро“ поради нарастващите рискове за безопасността на чуждестранните посетители и задълбочаващата се криза.

Иран обвинява САЩ в провокация

Иранските власти реагираха на критиките от Вашингтон, като обвиниха президента Тръмп, че насърчава политическата дестабилизация в страната и подстрекава към насилие. Иранската страна твърди, че подобни изявления представляват външна намеса във вътрешните работи на Ислямската република.

Редактор: Цветина Петкова