Американският президент заяви, че „помощта е на път“
Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова иранците да продължат протестите и заяви, че „помощта е на път“, но не съобщи повече подробности, предаде "Ройтерс".
„Ирански патриоти, ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ПРОТЕСТИРАТЕ - ПРЕВЗЕМЕТЕ ВАШИТЕ ИНСТИТУЦИИ!!! Запомнете имената на убийците и насилниците. Те ще платят висока цена. Отмених всички срещи с ирански официални лица, докато безсмисленото убиване на протестиращи не СПРЕ. ПОМОЩТА Е НА ПЪТ. MIGA!!!", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social.Редактор: Мария Барабашка
